Burhaniye'de emekli bankacı kaktüs evi kurdu onlarca çeşidini yetiştirdi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Burhaniye'de emekli bankacı kaktüs evi kurdu onlarca çeşidini yetiştirdi - Son Dakika

Burhaniye'de emekli bankacı kaktüs evi kurdu onlarca çeşidini yetiştirdi

6 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 12 yıldan bu yana çiçek yetiştiren emekli Banka Müdürü Yunus Göç, şimdi de onlarca çeşidin yer aldığı Kaktüs Evi kurdu.

Burhaniye'de emekli bankacı kaktüs evi kurdu onlarca çeşidini yetiştirdi, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 12 yıldan bu yana çiçek yetiştiren emekli Banka Müdürü Yunus Göç, şimdi de onlarca çeşidin yer aldığı Kaktüs Evi kurdu. Kaktüs'ün milyonlarca çeşidinin olduğunu anlatan 70 yaşındaki Göç, kaktüslerin özellikle ev hanımlarının çok ilgisini ektiğini söyledi.


Şeker hastalığını çiçek ve bitkilerle yendiğini anlatan 1 çocuk babası Göç, bitkilerle uğraşmanın kendisi için terapi olduğunu söyledi. İstanbul'da banka müdürlüğü yaparken 2001 yılında emekli olan Yunus Göç, 12 yıldan bu yana çiçek ve bitkiler yetiştiriyor. Denetko Kavşağında 8 dekarlık alanda çiçek ve dış mekan süs bitkileri üreten Yunus Göç, kurduğu serada kaktüs çeşitlerini de üretmeye başladı. Kaktüs Evi adını verdiği serada onlarca kaktüs çeşidi yetiştiren Göç, "Bankadan emekli olduktan sonra borsa ve döviz işi yaparken üç yıl üst üste ödül aldım. Daha sonra o işleri bıraktıktan sonra Burhaniye'ye yerleştim. Burada bitki yetiştirmeye başladım. Burada pek çok işi kendim yaptığım için her zaman hareket halindeyim. Böylelikle şeker hastalığını yendim. Çeşitli çiçekler ve dış mekan süs bitkileri üretiyorum. Bu yıl kaktüs üretimine de başladım. Kaktüs'ün milyonlarca çeşidi var. Kurduğum kaktüs evinde kaktüs çeşitleri üretmeye başladım. Bunlar özellik ev hanımlarının ilgisini çekiyor. Şimdilik çeşidimiz az ama herkes görmek istiyor. Bu da beni mutlu ediyor" dedi. Kaktüsleri çok sevdiğini anlatan Ortaokul öğrencisi Sena Alaca da, "Kaktüslerin çok çeşitleri var burada. Hepsinden almak istiyorum. Bunları çok sevdim" dedi. Serkan Alaca ise, "Buraya çiçek almaya geliyorum. Kaktüslerin bu kadar çeşidini burada gördüm. Kaktüs'ün değişik bir dünyası var. Yüzlerce çeşidini gördüm. Herkese tavsiye ediyorum" dedi - BALIKESİR

Burhaniye, Banka, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:23 Kaynak: İHA
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