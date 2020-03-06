Burhaniye'de en çok kitap okuyan öğrenciye bisiklet hediye edildi - Son Dakika

Burhaniye'de en çok kitap okuyan öğrenciye İlçe Kaymakamı Hüseyin Öner tarafından bisiklet hediye edildi.

Balıkesir Valiliğince il genelinde başlatılan Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi (BENGİ) kapsamında düzenlenen kitap okuma etkinliğinde, Şehit Mustafa Serin Ortaokulu ziyaret edildi.

Öner ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni de öğretmenlerle gerçekleştirilen değerlendirme sonrası 5'nci sınıf öğrencileriyle kitap okudu.

Öğrencilere boş zamanları değerlendirme konusunda önerilerde bulunan Öner, "Oyunlarınızı makinelerle, bilgisayarlarla değil de mahallede arkadaşlarınızla birlikte oynayarak ve birbirlerinizle bire bir vakit geçirebileceğiniz aktivite ve etkinlik alanlarına yönelin." dedi.

Öner, öğrencilere boş vakitlerini değerlendirmenin yöntemlerinden birinin de kitap okumak olduğunu söyledi.

Program sonunda Öner, sınıfta en çok ve aynı zamanda anlayarak kitap okuyan öğrenciye, annesi ve babasının katılımıyla bisiklet hediye etti.