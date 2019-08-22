Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de engelli vatandaşın güneş paneli sevinci
Son Dakika Yaşam Haber

Burhaniye'de engelli vatandaşın güneş paneli sevinci

1 saat önce

Burhaniye'de geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 3 yıldır tekerlekli sandalyeye mahkum olan 54 yaşındaki İrfan Özek, akülü sandalyesindeki elektrik sorununu güneş paneli ile çözdü.

Burhaniye'de engelli vatandaşın güneş paneli sevinci, System.String[]

Burhaniye'de geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 3 yıldır tekerlekli sandalyeye mahkum olan 54 yaşındaki İrfan Özek, akülü sandalyesindeki elektrik sorununu güneş paneli ile çözdü.


Güneş paneli sayesinde rahat ettiğini anlatan 4 çocuk babası İrfan Özek, Kas rahatsızlığı nedeniyle 3 yıldan bu yana akülü sandalye kullanıyorum. Sandalyemin aküsü çok enerji tükettiği için bir gün yetmiyordu. Ahmet Döner adlı elektrikçi arkadaşım akülü sandalyemin üzerine güneş paneli monte etti. Bunun sayesinde elektrik sorunu kalmadı. Gezerken bir taraftan da akü dolduğu için çok rahatım. Bunu bütün engellilere tavsiye ediyorum. Güneş paneli sayesinde çok rahatım. Bunu takan ustaya teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ağrı'da 5 gündür kayıp olan 21 yaşındaki şahsın cesedi bulundu
Kız arkadaşını, insanların gözü önünde bayılana kadar demir çubukla darp etti Çocuklarının gözleri önünde eşini bıçaklayan baba: Yardım isteme, anneniz ölüyor Uzman psikolog açıkladı! Aldatıldığınızı nasıl anlarsınız?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 17:55:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de engelli vatandaşın güneş paneli sevinci
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]