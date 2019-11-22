Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de engelli vatandaşlar için kurs düzenlendi
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Burhaniye'de engelli vatandaşlar için kurs düzenlendi

6 saat önce

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce, Türkiye Sakatlar Derneği'nde düzenlenen iğne oyası ve el nakışları kursu ilgi gördü.

Burhaniye'de engelli vatandaşlar için kurs düzenlendi, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce, Türkiye Sakatlar Derneği'nde düzenlenen iğne oyası ve el nakışları kursu ilgi gördü. Rabiye Karahisar'ın öğretmenliğini yaptığı kursa 12 kişi katılırken, kursun bir yıl devam edeceği açıklandı.


Barış Manço Parkındaki dernek binasında 45 gün önce başlayan kursta çok güzel eserler ortaya çıkarken, ürünlerin 4 Aralıkta düzenlenecek kermeste satışa çıkacağı kaydedildi. Haftanın 4 günü düzenlenen kursun ilgi gördüğünü anlatan Türkiye Sakatlar Derneği Şube Başkanı Gürsel Varda, kurs öğretmeni Rabiye Karahisar ve kursiyerlere teşekkür etti. Kursta hazırlanan ürünlerin alıcı bulduğunu anlatan Kurs Öğretmeni Rabiye Karahisar, "Kursumuz 45 gün önce başladı. Kısa zamanda güzel işler ortaya çıktı. Yapılanlar satılmaya başladı. Kursumuza katılan engelli kardeşlerimiz üretici oldu. Kursiyerler burada hem terapi oluyor, hem de satış yapmanın sevincini yaşıyorlar. 4 Aralıkta Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde kermesimiz olacak. Herkesi kermesimize bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR

Türkiye Sakatlar Derneği, Burhaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:37 Kaynak: İHA
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