Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de Engelliler "Bizde Varız" Dedi.

Burhaniye'de Engelliler "Bizde Varız" Dedi.

51 dakika önce

Burhaniye ilçesinde, İçişleri Bakanlığının, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan eylem yoğun ilgi gördü.

Burhaniye'de Engelliler
Burhaniye ilçesinde, İçişleri Bakanlığının, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan eylem yoğun ilgi gördü. Ellerinde pankartlarla etkinliğe katılan engelliler, "Bizde varız" derken hayatlarının kolaylaştırılmasını istediler.

Burhaniye Anadolu Lisesi önünde düzenlenen etkinliğe, Türkiye Sakatlar Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar da bir grup engelli ile birlikte katıldı. Ellerinde "Engel yok. Bizde varız ve Engelli insanlara saygı, insanlığa saygıdır" yazılı pankartlar taşıyan engelliler, engelli rampalarına araç park edilmemesini istedi. 4 yıldan bu yana tekerlekli sandalye kullandığını anlatan 54 yaşındaki İrfan Özek, engellilerin hayatlarının kolaylaştırılması için herkesin elinden geleni yapmasını istedi. Etkinliği çok yararlı bulduğunu anlatan Özek, "Bazı caddelerimizde engelli rampaları eksik. Bunların tamamlanmasını istiyoruz. Bazı sürücüler engelli geçişlerine araç park ediyorlar. Bundan şikayetçiyiz. İnsan engelli olmayınca bu zorlukları bilemiyor. Ben rahatsızlığım nedeniyle 4 yıldır tekerlekli sandalye kullanıyorum. Bunun için bütün eksiklikleri daha iyi görüyorum. Engellilerin hayatını kolaylaştırmak için herkesin elinden geleni yapmasını istiyorum" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:54 Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Burhaniye, Güncel
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