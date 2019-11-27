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Burhaniye'de engelliler için el sanatları kursu açıldı

6 saat önce

Burhaniye ilçesinde, Zihinsel Engelliler Derneği'nde düzenlenen El Sanatları Kursu ilgi gördü.

Burhaniye'de engelliler için el sanatları kursu açıldı, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, Zihinsel Engelliler Derneği'nde düzenlenen El Sanatları Kursu ilgi gördü. Haftanın 4 günü dernek merkezinde bir araya gelen engelli gençler, öğretmenleri Ali Çolak ve Nihal Özarıkan'ın öncülüğünde el becerilerini geliştiriyor.


Zihinsel Engelliler Derneğinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen El Sanatları Kursu, engelli gençleri beceri sahibi yaptı. Çeşitli aksesuarlar ve resimler yapan gençlerin hoş vakit geçirdiklerini anlatan kurs öğretmeni Aliye Çolak, kursun mayıs ayına kadar devam edeceğini söyledi. Velilerinde kendilerine yardımcı olduklarını anlatan Çolak, "Kursumuza katılan gençler beceri sahibi olurken, hoşça vakit geçiriyorlar. Biz onları seviyoruz. Onlarda bizi seviyorlar. Kursumuz Mayıs ayı sonuna kadar devam edecek. Hazırlanan ürünleri de sezon sonunda sergileyeceğiz" dedi.


Kursiyerlerden yağmur Özavcı da öğretmenlerini çok sevdiklerini ve kurs günlerini iple çektiklerini söyledi. - BALIKESİR

Ali Çolak, Burhaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:01 Kaynak: İHA
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