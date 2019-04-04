Burhaniye'de Erdil, 3.kez Meclise Seçildi
1 saat önce
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nden Burhaniye Belediye Başkanı seçilen Ali Kemal Deveciler, mazbatasını alarak görevine başlarken, 25 kişilik meclise Tarık Erdil'in ise üçüncü kez seçilerek girmesi ile dikkat çekti.
Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP
)'nden Burhaniye
Belediye Başkanı seçilen Ali Kemal Deveciler
, mazbatasını alarak görevine başlarken, 25 kişilik meclise Tarık Erdil'in ise üçüncü kez seçilerek girmesi ile dikkat çekti.
İlçede 4 dönemde CHP İlçe Başkanlığı yapan Tarık Erdil, Fikret Akova
ve Necdet Uysal
'dan sonra Ali Kemal
Deveciler döneminde de belediye meclis üyeliğine seçildi. 16 kişilik CHP grubunun en tecrübeli üyesi olan 55 yaşındaki Tarık Erdil, "Babam rahmetli Necmi Erdil'de 70'li yıllarda belediye meclis üyeliği yaptı. Ben, 4 dönem CHP ilçe başkanlığının yanında iki dönem CHP meclis üyeliği görevinde bulundum. Şimdi bu benim üçüncü dönemim. Belediye konusunda oldukça tecrübe edindim. Bu tecrübelerimi yeni arkadaşlarımla paylaşacağım. El birliği ile ilçemizin kalkınması için yararlı olmaya çalışacağız" dedi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:28 Kaynak: İHA
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