Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de Erenoğlu, Federasyon Balıkesir temsilcisi oldu
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Burhaniye'de Erenoğlu, Federasyon Balıkesir temsilcisi oldu

2 saat önce

Burhaniye ilçesinde, Beden Eğitimi Öğretmeni Güngör Erenoğlu Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Balıkesir Temsilciliğine getirildi.

Burhaniye'de Erenoğlu, Federasyon Balıkesir temsilcisi oldu, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, Beden Eğitimi Öğretmeni Güngör Erenoğlu Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Balıkesir Temsilciliğine getirildi. Erenoğlu görevine başlarken, özel gençlerin başarısı için çalışacaklarını söyledi.

Burhaniye'de bu güne kadar yaptığı başarılı çalışmaları ile çok ayıdaki öğrenciyi spora kazandıran Güngör Erenoğlu'nun Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Balıkesir Temsilciliğine getirilmesi spor camiasında sevince neden oldu. Gelen görevlendirme yazısında, "Güngör Erenoğlu Balıkesir'de yapılacak Down Sendromlularla ilgili her türlü proje, organizasyon, sponsorluk, AB projelerinde görüşme yapmaya yetkilendirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:53 Kaynak: İHA
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