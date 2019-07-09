Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de eski cami vatandaşların üzerine yıkılacak
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Burhaniye'de eski cami vatandaşların üzerine yıkılacak

1 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Karadere kırsal mahallesindeki eski cami tehlike arz ediyor.

Burhaniye'de eski cami vatandaşların üzerine yıkılacak, System.String[]
Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Karadere kırsal mahallesindeki eski cami tehlike arz ediyor. Caminin 28 yıldır kullanılmadığını anlatan Muharrem Çakır, yıkılmaya başlayan duvarların tehlike arz ettiğini söyledi.

İlçe merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Karadere'de 28 yıldır kullanılmayan eski caminin duvarları yıkılmaya yüz tuttu. Vatandaşlar binanın yıkılmasını istedi. 1991 yılında yeni cami yapıldığını anlatan 80 yaşındaki Muharrem Çakır, "1954 yılında yapılan cami binası kullanılmadığı için yıkılmaya başladı. Yıkmak için teşebbüste bulunduk. Ancak müsaade edilmedi. Caminin duvarları yıkılmaya başladı. İnsanların üzerine yıkılacak diye korkuyoruz. 28 yıldır kullanılmayan bina perişan halde. Yıkılarak yerine meydan yapılmasını istiyoruz. Bunu yetkililerden bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:07 Kaynak: İHA
Burhaniye, Balıkesir, Karadere, Güncel
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