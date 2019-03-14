Burhaniye'de Eski Hastane Binası Okul Oluyor

Burhaniye Devlet Hastanesi'nin yeni yerine taşınması ile boşalan eski binanın Belediye Başkanı Necdet Uysal'ın girişimleri ile Meslek Yüksekokuluna dönüştürüleceği açıklandı.

Burhaniye Devlet Hastanesi'nin yeni yerine taşınması ile boşalan eski binanın Belediye Başkanı Necdet Uysal'ın girişimleri ile Meslek Yüksekokuluna dönüştürüleceği açıklandı.



Hazırlıkların tamamlandığını anlatan Uysal, Bahçelievler Mahallesi'nde Orjan karşısında hizmet veren Burhaniye Meslek Yüksekokulu'nun taşınması için belediye tarafından çalışmaların başlatıldığını söyledi.



Hastanenin taşınmasıyla zayıflayan ekonominin yeniden canlandırılmasının planlandığını anlatan Uysal, proje kapsamında eski hastanenin bakım ve onarımının yapılarak Balıkesir Üniversitesi'nin kullanımına sunulacağını açıkladı. Proje hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Necdet Uysal, "İlçemiz Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 2 yıllık Meslek Yüksekokulunun, eski devlet hastanesi binasına taşınmasını planlıyoruz. Yüksekokulun buraya taşınması ile burada öğrenim gören yüzlerce öğrenci, alışverişlerini bu bölgedeki esnaflardan yaparak ekonomik ve ticari hayatı tekrar canlandıracak. Böylelikle, eski hastane binasının üniversite tarafından kullanılması sayesinde milli servet olan yapının korunması da sağlanmış olacak" dedi. - BALIKESİR

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