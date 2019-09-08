Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de eskiyen elektrik direği tehlike saçıyor
Son Dakika Güncel Haber

Burhaniye'de eskiyen elektrik direği tehlike saçıyor

36 dakika önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, eskiyen elektrik direği tehlike saçıyor.

Burhaniye'de eskiyen elektrik direği tehlike saçıyor, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, eskiyen elektrik direği tehlike saçıyor.


İlçenin turistik Ören Mahallesi'nde gezinti yolu üzerindeki elektrik direği korkutuyor. Direğin yıkılmak üzere olduğunu anlatan gurbetçi Furkan Yağcıoğlu, direğin yenilenmesini istedi. Ören'in ilgi gören bir yer olduğunu anlatan Yağcıoğlu, "Bu direk yıkıldı yıkılacak. Her gün buradan yüzlerce insan geçiyor. Yenilenmesi için insanların üzerine yıkılması mı bekleniyor. Bu Ören'e yakışmıyor. En kısa sürede yenilenmeli" dedi. - BALIKESİR

Ören Mahallesi, Balıkesir, Burhaniye, Ören, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 04:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jandarma Komutanı Binbaşı Demir, katıldığı koşuda kalp krizi geçirip öldü
Son dakika: Bakan Çavusoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken "28 Şubat" vurgusu Pazartesi günü ulaşım ücretsiz mi olacak? İBB'den açıklama geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 16:43:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de eskiyen elektrik direği tehlike saçıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]