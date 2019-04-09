Burhaniye'de Fetullah Bozkurt İlçenin En Genç Muhtarı Oldu

Burhaniye ilçesinde.

Burhaniye ilçesinde. 38 mahalle muhtarı dün mazbatalarını alırken, Kuyucak Muhtarı Fetullah Bozkurt'un ilçenin en genç muhtarı olduğu ortaya çıktı. 22 yaşındaki Bozkurt, stabilize olan mahalle yolunu asfaltlatmak için girişimde bulunacağını anlatırken, su probleminin çözümü için de çalışacağını söyledi.



İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Kuyucak Mahallesinde, rakibini 5 oyla geçen Fetullah Bozkurt, ilçenin en genç muhtarı oldu. 40 seçmenin bulunduğu Kuyucak da Cemal Atan ile yarışan Bozkurt, geçerli 37 oyun 21'ini alırken, muhtar oldu. Seçmenlerine teşekkür eden Bozkurt, "Mahallemiz göçler yüzünden gün geçtikçe küçülüyordu. Ancak, son yıllarda İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerden gelenler ev yapmaya başladı. Şu anda 3 aile mahallemize yerleşti. İlçede yolu asfalt olmayan iki mahalleden biriyiz. Yolumuzun asfaltlanmasını istiyoruz. Suyumuzda yaz aylarında yetmiyor. Suyumuzun artırılması için de çalışacağız. Mahallemizde meydan hariç taş döşeme yapılmadı. Bunun da yapılmasını istiyoruz. Mahallemin eksiklerinin giderilmesi için çalışacağım. Beni genç yaşta muhtar yapan komşularıma teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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