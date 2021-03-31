Burhaniye'de fırtına asırlık sedir ağacını kökünden söktü - Son Dakika

Burhaniye'de fırtına asırlık sedir ağacını kökünden söktü
31.03.2021 17:19
Burhaniye'de fırtına asırlık sedir ağacını kökünden söktü Burhaniye ilçesinde fırtına asırlık sedir ağacını kökünden söktü.
Burhaniye'de fırtına asırlık sedir ağacını kökünden söktü
BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde fırtına asırlık sedir ağacını kökünden söktü.
Burhaniye'de sabah saatlerinde itibaren esen poyraz hayatı olumsuz etkiliyor. Ören Gezinti yolundaki yaklaşık 18 metrelik sedir ağacını fırtına devirdi. Belediye ekipleri yolu kapatan dev ağacı motorlu testere ile parçalayıp kaldırdı. Yıkılan ağaç bir çay bahçesine de zarar verdi. Ağacın yıkılmasına üzüldüğünü anlatan inşaat ustası Kemal İşi, "Rüzgar çok sert esiyor. Son günlerde yağan yağmurlar toprağı yumuşattı. Bu yüzden ağaç poyraza dayanamamış. İnşallah başka ağaçlar devrilmez" dedi.
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