Burhaniye'de Gaziler Günü kutlandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Gaziler Günü törenlerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanında anıta çelenklerin konmasının ardından düzenlenen törenlerde, konuşmalar yapıldı, şiirler okundu ve halk oyunları gösterileri yapıldı.



Kaymakam Hüseyin Öner ile Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Mustafa Kıraç ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Çakır'ın anıta çelenk koymasının arından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı Kıbrıs Gazisi Nurettin Çınar yaptı. Çınar, konuşmasında Gaziler Günü ve İstiklal Savası hakkında bilgiler verirken, "Bizim için vatan savunmasında şehit ve gazi olmak kadar güzel bir kavram olamaz. Şehit, nurlanmış, gazi ise onurlanmış askerdir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan için toprağa düşen tüm şehitlerimize, ebediyete intikal eden gazilerimizin manevi huzurlarında saygıyla eğiliyorum. Hayatta olan gazilerimize de mutlu yaşamlar diliyorum" dedi. Konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okurken, belediye gençlik merkezi halk oyunları ekiplerinin gösteri de törenlere renk kattı. Kaymakam Hüseyin Öner, törende görev alan gazi, öğretmen, öğrencilere teşekkür etti. - BALIKESİR