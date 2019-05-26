Burhaniye'de gece güreşlerini 4 bin kişi izledi
3 saat önce
Burhaniye ilçesinde, ramazan şenlikleri kapsamında bu yıl 4'ncüsü düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerini yaklaşık 4 bin kişi izledi.
Burhaniye
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:01 Kaynak: İHA
ilçesinde, ramazan şenlikleri kapsamında bu yıl 4'ncüsü düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerini yaklaşık 4 bin kişi izledi.
Sübeylidere Mahallesinde, Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi ve Burhaniye Belediyesi
'nin desteğiyle yapılan güreşler büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz yıl hizmete giren güreş arenasında, iftardan sahura devam eden güreşler, güreş severlere büyük heyecan yaşattı. Her boyda kıran kırana güreşler olurken, Ertuğrul Dağdeviren güreşlerin şampiyonu oldu.
Sübeylidere Muhtarı Mustafa Demir
'in ev sahipliğinde yapılan güreşleri, sonuna kadar izleyen vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti. - BALIKESİR
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