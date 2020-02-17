Burhaniye'de gündüz bakımevinin temeli atılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burhaniye'de gündüz bakımevinin temeli atılıyor - Son Dakika

Burhaniye'de gündüz bakımevinin temeli atılıyor

6 saat önce

Burhaniye ilçesinde, önce eğitim vizyonuyla başlatılan yatırımlardan biri daha Burhaniyelilerle buluşuyor.

Burhaniye'de gündüz bakımevinin temeli atılıyor, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, önce eğitim vizyonuyla başlatılan yatırımlardan biri daha Burhaniyelilerle buluşuyor. Geçtiğimiz aylarda protokolü imzalanan gündüz bakımevinin temeli düzenlenecek törenle atılıyor.


Burhaniye Belediyesinin girişimleri ve bağışçı Nur Çakıroğlu Albak'ın maddi destekleriyle yapılacak Burhaniye Belediyesi Nur Çakıroğlu Albak Gündüz Bakımevi'nin temeli 21 Şubat'ta düzenlenecek törenle atılacak. Bahçelievler Mahallesi'nde, 1550 metrekare alan üzerine kurulacak olan gündüz çocuk bakımevi 5 derslikli sınıftan oluşacak. Ortalama 100 öğrenci kapasitesine sahip olacak olan bakımevi 3 ve 5 yaş arası çocuklara eğitim verecek. Tesislerin, içerisinde idari birimler, yemekhane, oyun odaları, güvenlik bulunacak bakımevi teknolojik donanımlara da sahip olacak. Yerden ısıtma sistemiyle donatılacak bakımevinin geniş bahçe ve bahçe içerisinde de oyun grupları olacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olarak hizmet verecek olan gündüz bakım evi, özellikle tek maaşlı ailelere destek olacak. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, sosyal belediyeciliğin en temel yapı taşlarından olan projelerin başında eğitim yatırımları geldiğini ifade ederek, "Burhaniye'de bir ilk olacak gündüz bakımevi projesiyle vatandaşlarımıza önemli bir yatırımı kazandırıyoruz. Gündüz bakımevimiz tek maaşlı ailelere destek olacak. Annelerimiz bu projeyle çocuklarını güvenle bakımevine bırakarak, çalışıp aile birliğine katkı sağlayacak. Çocuklarımız en önemli temel eğitimleri bu yuvalarımızda alacak ve sosyalleşme imkanı bulacak" diye konuştu. - BALIKESİR

Bahçelievler Mahallesi, Burhaniye Belediyesi, Burhaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aydınlatma direğine çarpan 3 çocuk babası sürücü, öldü
Geçim sıkıntısı yaşadığı öne sürülen 2 çocuk babası kamyon şoförü, intihar etti Çin'de virüsten korunmak isteyen vatandaşlar dezenfektan için birbirine girdi: 1 ölü, 1 yaralı Ev kadınları internet bağımlısı oldu

Son Dakika Haberleri
19:46 Adele'in yeni albümü Eylül'de çıkacak
19:46 Hadise, yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi
19:41 Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin aşkında yeni gelişme!
19:41 2020'nin saç trendi ne? Emrah Demirci açıkladı
18:57 Zatürreye yakalanan Elton John, 'Şarkı söyleyemiyorum' diyerek ağladı ve konserini yarıda kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 19:47:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Burhaniye'de gündüz bakımevinin temeli atılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]