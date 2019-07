Burhaniye'de gurbetçi vatandaştan örnek davranış

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Gurbetçi Tamer Sönmez, hem tatil yapıyor hem de ihtiyaç sahibi engellileri sevindiriyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Gurbetçi Tamer Sönmez, hem tatil yapıyor hem de ihtiyaç sahibi engellileri sevindiriyor. Sönmez, tatil için ülkeye her gelişinde engelliler için tekerlekli sandalye, kanedyen ve volkır gibi medikal malzemeler getirerek ihtiyaç sahiplerine veriyor.



Gurbetçi Tamer Sönmez, tatile geldiğinde olanakları ölçüsünde engellileri sevindirmek istediği söyledi. Tatil için üç yıldır Balıkesir'in Burhaniye ilçesini tercih ettiğini anlatan Sönmez, "Buraları çok güzel. Her gelişimde engelliler için bir şeyler getirmeye çalışıyorum. Almanya'da geçici ortopedik rahatsızlığı olanlara bile devlet kanedyen, koltuk değneği, volkır, tekerlekli sandalye gibi malzemeler veriyor ve geri istemiyor. Bir iki ay gibi kısa süreler için bu malzemeleri alan Alman vatandaşları işi bitince bunları çöpe atıyor. Ülkemin insanının bu malzemelere ihtiyacı varken bunların çöpe gitmesine gönlüm razı olmuyor. Neredeyse hiç kullanılmamış bu malzemeleri çöpe atılmadan toplayarak tatile gelirken getirebildiğim kadarını getirerek ülkemin ihtiyaç sahibi insanlarına ulaştırıyorum. Engelli kardeşlerimize küçükte olsa bir katkım oluyorsa bu beni çok mutlu ediyor. Bu yılda, ihtiyaç sahibi engelli kardeşlerimize ulaştırılmak üzere Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesini tercih ettim. Kamu yararına çalışan bu tür derneklerin varlığı çok önemli. Böyle dernekleri her zaman desteklemeli ve yaşatmaya çalışmalıyız." dedi.



Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şube Başkanı Gürsel Vardar Tamer Sönmez'e teşekkür ederek, "Böylesi örnek davranışından dolayı Gurbetçi Vatandaşımız Tamer Sönmez'i yürekten kutluyorum. Tatil için ilçemizi seçmesi bizim için ayrı bir değer. Hem ilçemiz turizmine katkı sağlıyor hem de engelli kardeşlerimize katkıda bulunuyor. Böylesi güzel davranışların herkese örnek olmasını diliyorum." dedi. - BALIKESİR

Haber Yayın Tarihi:

