Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu Spor Kulübü Kuruldu

Burhaniye'de Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu Spor Kulübü Kuruldu

1 saat önce

Burhaniye ilçesinde, 150 lisanslı sporcunun eğitim gördüğü Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulunda Spor Kulübü kuruldu.

Burhaniye'de Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu Spor Kulübü Kuruldu, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, 150 lisanslı sporcunun eğitim gördüğü Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulunda Spor Kulübü kuruldu. Okul Aile Birliği ve Kulüp Başkanı Mithat Gürcan, 10- 22 Nisan tarihleri arasında ortaokullar arası voleybol karşılaşmaları yapacaklarını söyledi.

Burhaniye' de, 215 öğrencinin eğitim gördüğü okulda Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu Spor Kulübü Derneği kurulurken, başkanlığınıda Okul Aile Birliği Başkanı Mithat Gürcan üstlendi. Sporun her dalında iddialı olduklarını anlatan Okul Aile Birliği Başkanı Mithat Gürcan, "Okulda beden eğitimi öğretmeni Özgür Aras ve Emre Ulus antrenörlük belgesine sahip öğretmenlerimiz. Okulumuzda eğitim gören 215 öğrencinin 150'si lisanslı sporcudur. Bu yüzden okulumuzda spor faaliyetleri çok iyidir. Şimdi, Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu Spor Kulübü Derneğini kurduk. Bundan böyle spor faaliyetlerimiz daha da artacak. Kulübümüz, futbol, voleybol basketbol, deniz sörfü ve masa tenisinde faaliyet gösterecek. 10-22 Nisan tarihleri arasında ortaokullar arası voleybol turnuvası düzenleyeceğiz. 23 Nisanda da kazanan takımlarımızın ödüllerini vereceğiz. Kulübümüz erkek ve kız gruplarında yarışmalar yapacak" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:09 Kaynak: İHA

22 Nisan, voleybol, Burhaniye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adriano'nun Vergi Kaçırdığı Gerekçesiyle 3 Yıl Hapsi İsteniyor Fenerbahçeli Futbolculardan Kampanyaya Dev Destek: Maaşlarının %10'unu Verecekler Sterling'den Öğrencilere Büyük Jest! Kick Boks Antrenörü, 4 Sporcu Kıza Cinsel İstismardan Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 16:49:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu Spor Kulübü Kuruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]