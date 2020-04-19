Burhaniye'de hafta sonu sokaklar ve sahiller boş kaldı - Son Dakika

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, sokağa çıkma yasağı uygulanan ikinci hafta sonunda da meydanlar, sokaklar ve sahiller boş kaldı. Sokağa çıkamayan kadınlar evlerde hamur işleri yaparken, polis, yasağı ihlal eden 4 kişiye işlem yaptı.

Burhaniye'de termometreler 25'i gösterirken, vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uydu. Cumhuriyet Meydanı güvercinlere kalırken, tarihi meşe ağaçlarının yapraklandığı Ören Sahili de boş kaldı. Sokak ve meydanlarda denetim yapan polis ve bekçiler, yasağı ihlal ettiği belirlenen 4 vatandaşa işlem yapıldı. Pek çok kadın da evlerinde börek, çörek ve ekmek yaparak ihtiyaçlarını giderdi. Hamur işleri yaptıklarını söyleyen bir ev kadını, "Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ekmekti, bahçeydi, meşguliyet olsun diye bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bugün de hamur, gözleme yapalım dedik. Bunlar bize zararlı aslında. Diyabet hastası olarak virüsten korunalım derken, şekerimiz yükselecek" dedi.