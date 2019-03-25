Burhaniye'de Halk Eğitim Çalışanları ve Kursiyerleri Kahvaltıda Buluştu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü çalışanları ve kursiyerler, Okul Aile Birliğinin düzenlemiş olduğu kahvaltı da bir araya geldi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü çalışanları ve kursiyerler, Okul Aile Birliğinin düzenlemiş olduğu kahvaltı da bir araya geldi. Kahvaltıya, Kaymakam Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mümin Ertuğran, Belediye Başkanı Necdet Uysal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni de eşleriyle birlikte katıldı.



İskele de bir lokantada düzenlenen kahvaltıya 200 kişi katılırken, büyük coşku yaşandı. Bir kursiyer gitar çalarken, bazı kursiyerlerde şarkılar söyledi. Katılımcılara teşekkür eden Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, "Okul Aile Birliğimizin değerli üyelerinin öncülüğünde bir kahvaltı düzenledik. Kahvaltımıza, ilçe idarecilerimiz de katıldı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimize, usta öğreticilerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Çok güzel bir etkinlik oldu" dedi. - BALIKESİR

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