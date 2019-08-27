Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de havuza düşen köpeği itfaiye kurtardı
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Burhaniye'de havuza düşen köpeği itfaiye kurtardı

1 saat önce

Burhaniye ilçesinde inşaat havuzuna düşen köpeği itfaiye kurtardı.

Burhaniye'de havuza düşen köpeği itfaiye kurtardı, System.String[]

Burhaniye ilçesinde inşaat havuzuna düşen köpeği itfaiye kurtardı.


Köpek kurtarma operasyonu Pelitköy sahilindeki bir villanın bahçesinde yaşandı. Villanın 3 metre derinliğindeki boş inşaat havuzundaki köpeği gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi havuza inerek bitkin haldeki köpeği çıkardı. Yara almadığı belirlenen köpek su ve yiyecek verildikten sonra salındı. - BALIKESİR

Burhaniye, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:45 Kaynak: İHA
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