Burhaniye'de havuza düşen köpeği itfaiye kurtardı

Burhaniye ilçesinde inşaat havuzuna düşen köpeği itfaiye kurtardı.



Köpek kurtarma operasyonu Pelitköy sahilindeki bir villanın bahçesinde yaşandı. Villanın 3 metre derinliğindeki boş inşaat havuzundaki köpeği gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi havuza inerek bitkin haldeki köpeği çıkardı. Yara almadığı belirlenen köpek su ve yiyecek verildikten sonra salındı. - BALIKESİR