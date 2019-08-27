Burhaniye'de havuza düşen köpeği itfaiye kurtardı
1 saat önce
Burhaniye ilçesinde inşaat havuzuna düşen köpeği itfaiye kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:45 Kaynak: İHA
Burhaniye ilçesinde inşaat havuzuna düşen köpeği itfaiye kurtardı.
Köpek kurtarma operasyonu Pelitköy sahilindeki bir villanın bahçesinde yaşandı. Villanın 3 metre derinliğindeki boş inşaat havuzundaki köpeği gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi havuza inerek bitkin haldeki köpeği çıkardı. Yara almadığı belirlenen köpek su ve yiyecek verildikten sonra salındı. - BALIKESİR
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