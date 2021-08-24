Burhaniye'de hayırsever işletmeciye büyük destek - Son Dakika

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, turistik Ören sahilinde yiyecek servisi yapan Adem Teslim, önceki yıl başlattığı örnek bir uygulama ile takdir topladı. Parası olmayanlara ücretsiz yemek servisi yapan Teslim, uygulamayı da işyerinin camındaki yazı ile duyururken, uygulamaya çok sayıda vatandaştan destek geldi.

Burhaniye Ören Meydanında üç yıldan beri mekan çalıştıran 58 yaşındaki 3 çocuk ve 5 torun sahibi Teslim, ihtiyaç sahibi insanlarla karşılaşınca, önceki yıl örnek bir uygulamaya imza attı. Bu güne kadar yüzlerce vatandaşı ücretsiz doyuran Teslim, işyerinin camına da "Açsanız ve paranınız yoksa çekinmeden söyleyin. Yolunuz düşer öder ya da, bir dua ile insanlık ölmemiş dersiniz. Öğrenciler, özellikle siz hiç çekinmeyin. Bir gün okulunuz bittiğinde sizde bir yemeği başka bir öğrenciye ikram edersiniz. Bizden yana helaldir" diye yazdı. Bu güne çok sayıda insanı doyuran Adem Teslim, bu yıl aynı yerde üçüncü şubesini açarken, yazıyı okuyan çok sayıda vatandaş da kendisine destek oldu. Yazıyı okuyan çok sayıdaki vatandaş destek olmak istediklerini söyledi. Uygulamayı takdir ettiğini anlatan emekli elektrikçi Ramazan Şevik, "Çok güzel bir uygulama. Adem beyi takdir ediyoruz. Bu tur uygulamalar yaygınlaştırılmalı. Bizde destek olmak isteriz" dedi. Kemal İşi de, "Yazıyı okuyunca çok sevindim. Toplumda böyle işletmecilerin olması çok güzel.Tebrik ediyorum. Allah işlerini artırsın" dedi. - BALIKESİR