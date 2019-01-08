Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de Huzur Operasyonu

Burhaniye'de Huzur Operasyonu

41 dakika önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan S.B. polisin takibi sonucu yakalandı.

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan S.B. polisin takibi sonucu yakalandı. Hakkında 5,5 ay kesinleşmiş hapis cezası da bulunan zanlı tutuklandı.

Hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet, mala zarar verme, tehdit ve kasten yaralama suçlarından kaydı bulunan S.B. polisin 20 günlük takibi sonucu, Öğretmenler Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. 2911 sayılı kanuna muhalefetten de aranan ve 5,5 aylık kesinleşmiş mahkumiyeti bulunan zanlı Burhaniye Cezaevi'ne konuldu. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:14 Kaynak: İHA

Balıkesir, Burhaniye, 3. Sayfa
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