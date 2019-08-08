Burhaniye'de iki otomobil çarpıştı sürücüleri yaralandı
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Burhaniye ilçesinde, Sabah saatlerinde İskele kavşağında meydana gelen kazada iki otomobil çarpışırken, sürücüleri yaralandı.
Burhaniye Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:33 Kaynak: İHA
ilçesinde, Sabah
saatlerinde İskele kavşağında meydana gelen kazada iki otomobil çarpışırken, sürücüleri yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çanakkale- İzmir
Karayolunda İskele kavşağında dönmeye çalışan M.A yönetimindeki 10 F 5758 plakalı otomobille Ayvalık
yönünden gelmekte olan K.G yönetimindeki 34 DR 9882 plakalı otomobil çarpıştı.
Kaza sırasında her iki otomobilde ağır hasar alırken, sürücüler yaralandı. Ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan K.G ayakta tedavi edilirken, M.A Edremit
Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı. - BALIKESİR
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