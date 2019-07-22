Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de ikinci hac kafilesi dualarla uğurlandı
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Burhaniye'de ikinci hac kafilesi dualarla uğurlandı

1 saat önce

Burhaniye ilçesinde, Yılın ikinci hac kafilesi dualarla uğurlandı.

Burhaniye'de ikinci hac kafilesi dualarla uğurlandı, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, Yılın ikinci hac kafilesi dualarla uğurlandı. Kacacami de, okunan mevlidin ardından kutsal topraklara uğurlanan 38 hacı adayı için düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı.

Kocacami önündeki törende kasideler okunurken, Müftü Hacı Öz'de dua yaptı. Düzenlenen törene, hacı adaylarının yakınları yoğun ilgi gösterdi. Hacı adaylarına hayırlı yolculuklar dileyen Müftü Hacı Öz, "Yıllarca sabırla beklediniz. Bu gün kutsal topraklara uğurlanıyorsunuz. Her zaman sabırlı olun. Orada bol bol dua edin. Bizlerden de selam götürün. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum" dedi. Hacı adayları yakınları ile vedalaşırken duygusal anlar yaşandı. - BALIKESİR
Burhaniye, Müftü, Hac, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:33 Kaynak: İHA
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