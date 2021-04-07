Burhaniye'de imsakiyeler dağıtılmaya başlandı - Son Dakika

Burhaniye'de imsakiyeler dağıtılmaya başlandı

07.04.2021 18:54
Burhaniye'de imsakiyeler dağıtılmaya başlandı, System.String[]

Ramazan ayına girmeden önce Burhaniye Belediye Başkanlığı imsakiye dağıtımına başladı.

Ramazan ayına girmeden önce Burhaniye Belediye Başkanlığı imsakiye dağıtımına başladı.

Bu sene Nisan ayının 13'ünde başlayacak Ramazan nedeniyle Burhaniye Belediyesi ilçe genelinde imsakiye dağıtımına başladı. Vatandaşların ramazan ayı boyunca özellikle sahur ve iftar vakitleriyle birlikte namaz saatlerini takip edebilmeleri için bastırılan imsakiyeler vatandaşlara ve esnafa tek tek dağıtılıyor.

İmsakiye dağıtımının devam edileceği ve imsakiyelerin Burhaniye Belediyesi'nden temin edilebileceğini belirten Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler "Ramazanın tüm bereketiyle yüreklere mutluluk ve manevi coşkular getirmesini temenni ediyorum. Ramazan paylaşmaktır, dayanışmadır, yardımlaşmadır. Yardımlaşmanın önemini çok daha iyi anladığımız bu zor günleri geride bırakarak sağlıklı güzel günler yaşayacağımızı temenni ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye'de imsakiyeler dağıtılmaya başlandı
Burhaniye'de imsakiyeler dağıtılmaya başlandı

Burhaniye Belediyesi, Belediye Başkanlığı, Burhaniye, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Burhaniye'de imsakiyeler dağıtılmaya başlandı - Son Dakika


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