Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de İnşaat Ustası, Kahvehane İşletmecisi Oldu

Burhaniye'de İnşaat Ustası, Kahvehane İşletmecisi Oldu

1 saat önce

Burhaniye ilçesinde, uzun yıllar inşaat ustalığı yapan 56 yaşındaki Hüsnü Aydoğan, kahvehane işletmecisi oldu.

Burhaniye'de İnşaat Ustası, Kahvehane İşletmecisi Oldu, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, uzun yıllar inşaat ustalığı yapan 56 yaşındaki Hüsnü Aydoğan, kahvehane işletmecisi oldu. Bahadınlı Mahallesinde, oğlu Furkan Aydoğan ile birlikte mahalle kahvehanesini işleten Aydoğan, işini severek yaptığını söyledi.

İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki Bahadınlı Mahallesinde gençlik yıllarından beri inşaat ustalığı yapan 3 çocuk babası Hüsnü Aydoğan, 3 yıl önce mahalle kahvehanesinin işletmeciliği üstlendi. Oğlu Furkan ile birlikte çalıştığını anlatan Aydoğan, "Gençlik yıllarımdan beri inşat ustalığı yapıyordum. Yaşım ilerleyince o işi bıraktım. Şimdi de mahalle kahvehanesini işletiyoruz. Burada, komşularımıza çay servisi yapıyoruz. İşimizi severek yapıyoruz" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:50 Kaynak: İHA

Aydoğan, Burhaniye, Güncel
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