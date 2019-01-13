Burhaniye'de İnşaat Ustası, Kahvehane İşletmecisi Oldu
1 saat önce
Burhaniye ilçesinde, uzun yıllar inşaat ustalığı yapan 56 yaşındaki Hüsnü Aydoğan, kahvehane işletmecisi oldu.
Burhaniye
ilçesinde, uzun yıllar inşaat ustalığı yapan 56 yaşındaki Hüsnü Aydoğan
, kahvehane işletmecisi oldu. Bahadınlı Mahallesinde, oğlu Furkan Aydoğan ile birlikte mahalle kahvehanesini işleten Aydoğan, işini severek yaptığını söyledi.
İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki Bahadınlı Mahallesinde gençlik yıllarından beri inşaat ustalığı yapan 3 çocuk babası Hüsnü Aydoğan, 3 yıl önce mahalle kahvehanesinin işletmeciliği üstlendi. Oğlu Furkan ile birlikte çalıştığını anlatan Aydoğan, "Gençlik yıllarımdan beri inşat ustalığı yapıyordum. Yaşım ilerleyince o işi bıraktım. Şimdi de mahalle kahvehanesini işletiyoruz. Burada, komşularımıza çay servisi yapıyoruz. İşimizi severek yapıyoruz" dedi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:50 Kaynak: İHA
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