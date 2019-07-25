Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de iş insanı Kemal Geniş son yolculuğuna uğurlandı
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Burhaniye'de iş insanı Kemal Geniş son yolculuğuna uğurlandı

2 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, ilçenin tanınmış iş insanlarından Hayati Geniş'in kardeşi akaryakıt istasyonu müdürü Kemal Geniş (45), yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü.

Burhaniye'de iş insanı Kemal Geniş son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, ilçenin tanınmış iş insanlarından Hayati Geniş'in kardeşi akaryakıt istasyonu müdürü Kemal Geniş (45), yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü. Kocacamide kılınan namazın ardından Börülceköy mezarlığında toprağa verilen Geniş'in zamansız ölümü ailesini ve sevenlerini üzdü.

Bir süre önce yakalandığı pankreas kanserinden tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 1 çocuk babası Kemal Geniş için Kocacamide düzenlenen cenaze töreni Burhaniyelileri buluşturdu. Caminin avlusu cemaati almadı. Bir süre omuzlarda taşınan Geniş'in cenazesi Börüllceköy mezarlığında toprağa verilirken, ağabey Hayati Geniş ve yakınları taziyeleri kabul etti. Geniş'in zamansız ölümü yakınlarını ve sevenlerini üzüntüye boğdu. - BALIKESİR
akaryakıt istasyonu, Balıkesir, Burhaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:48 Kaynak: İHA
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