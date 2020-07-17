Burhaniye'de İskele Kafe hizmete girdi - Son Dakika

Burhaniye Belediyesi, "Port İskele Cafe & Bistro"yu Burhaniyelilerin kullanımına açtı. İskele Liman'da Demokrasi Parkı içinde faaliyete başlayan tesis Dünya mutfağı ve kahvaltı menüsüyle fark oluşturacak.



Sene başında planlanarak yapımına başlanan ve geçtiğimiz günlerde vatandaşlara kapılarını açan Port İskele Cafe & Bistro, mimari yapısı ve menü seçenekleriyle dünya mutfağının damak tadını sunmaya başladı. Burhaniye'den yetişerek ülke genelinde birçok ödüle sahip şef aşçı ve alanında uzman personelle kaliteli hizmet vermeye başlayan Cafe & Bistro, iç ve dış mekan haricinde terasıyla birlikte marina ve kaz dağları manzarasına sahip. Sabah kahvaltı menüsü başta olmak üzere et ürünleri, pizza, makarna ve dünya mutfağından lezzetler sunacak olan işletme yaz kış vatandaşlara hizmet verecek.. Bu şekilde nezih işletmeleri Burhaniye'ye kazandırmaya devam edeceklerini ifade eden Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Port İskele Cafe & Bistro, Burhaniye'ye farklı bir tarzla hizmet verecek. Demokrasi parkıyla güzelleşen iskele liman, Bistro kafemizle renklenerek Burhaniyelilere yakışan bir mekan oldu. Herkesin damak tadına uyan lezzetlerle hizmete açtığımız işletmemiz. Burhaniyelilere hayırlı olsun" dedi. - BALIKESİR