Burhaniye'de işlenen cinayet saniye saniye kameralara yansıdı - Son Dakika
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Burhaniye'de işlenen cinayet saniye saniye kameralara yansıdı

07.04.2023 08:33

Burhaniye'de işlenen cinayet saniye saniye kameralara yansıdı Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, ay sonunda yaşanan Ergüder Akgün cinayetinin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Burhaniye'de işlenen cinayet saniye saniye kameralara yansıdı

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, ay sonunda yaşanan Ergüder Akgün cinayetinin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 31 Mart günü saat 22.45 sıralarında Mahkeme Mahallesi, Eski Han üzerinde meydana gelen olayda, Ergüder Akgün'le tartışmaya başlayan kişilerin arasında önce kavga yaşandı. Ardından ise tartışmanın büyümesi üzerine Emre G.'nin Akgün'e kurşun yağdırması saniye saniye kameraya yansıdı. Yere yığılan Ergüder Akgün olay yerinde yaşamını yitirirken, 4 kişinin ise araca binerek kaçmaları dikkat çekti.

Polis, dün 'Kasten Öldürme' olayı ilgili olarak yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde kaçan olayın şüphelisi olduğu ileri sürülen Emre G.'yi Edremit'te saklandığı evde yakaladı. Şüpheli kişi ile olayda kullanmış olduğu değerlendirilen ruhsatsız tabanca ve 5 adet 7,65 çapında fişek de ele geçirildi. Emre G. ifadesinin ardından sevk edildiği adli mercilerce dün tutuklandı.

Bilindiği üzere Burhaniye Emniyet Müdürlüğü cinayet büro ekipleri, cinayet sonrası T.G. ve R.Y.'yi gözaltına almıştı. Gözaltındaki 4 kişiden T.G. ve R.K. mahkemece tutuklanırken A.K. ve R.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Şüpheliyi evinde saklayan A.Ö.hakkında ise 'Suçluyu Kayırma' suçundan tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Balıkesir, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burhaniye'de işlenen cinayet saniye saniye kameralara yansıdı - Son Dakika


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