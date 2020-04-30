Burhaniye'de Isparta gülü üretimi yapılıyor

Burhaniye ilçesinde, Stevia (şeker otu) üretimi ile adını duyuran Selahattin Güvenç, Isparta gülü üretimine de başladı. Burhaniye'de Isparta gülünden yüksek verim beklediğini anlatan Güvenç, kısa zamanda yaygınlaşacağını söyledi.



Burhaniye'de stevia üretimi ile adını duyuran 70 yaşındaki Selahattin Güvenç, Bulgaristan'dan getirdiği fidanlar ile Isparta gülü üretimine başladı. Isparta gülünün yöre toprağını ve iklimini sevdiğini anlatan Güvenç, yörede gül dikimini teşvik edeceğini söyledi. Asker emeklisi Selahattin Güvenç, 14 yıl önce, Latin Amerika ülkeleri Brezilya ve Paraguay'dan getirttiği birkaç da fide ile başladığı stevia (şeker otu) üretiminden olumlu sonuç aldı. Çeşitli bitkilerin üretimine öncülük eden Güvenç, şimdide Bulgaristan'dan getirttiği Isparta gülü fidanları ile deneme üretimine başladı. Yöre çiftçileri için alternatif ürünler yetiştirmeye çalıştığını anlatan Selahattin Güvenç, " 14 yıl önce başladığımız stevia üretiminden olumlu sonuçlar aldık. Her yıl ürettiğimiz yüz binlerce fideyi yurdun değişik yerlerine gönderiyorum. Bu arada değişik aromatik bitkiler üretmeye başladım. Bulgaristan'dan getirdiğim Isparta gülü fidanları ile deneme üretimine başladım. Isparta gülü bizim toprağımızı ve iklimimizi sevdi. Isparta yöresinde yıl 'da iki kere hasat yapılırken, burada 4 kez hasat yapabileceğiz. Bunu yöremizde yaygınlaştırmak için çalışacağım" dedi - BALIKESİR