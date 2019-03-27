Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de İstihdam Seferberliğine Destek

Burhaniye'de İstihdam Seferberliğine Destek

1 saat önce

BALIKESİR'de Burhaniye Ticaret Odası, Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Balıkesir Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü işbirliği ile başlatılan '2019 İstihdam Seferberliği' projesi kapsamında firmaların istihdamı artırdığı belirtildi.

Burhaniye'de İstihdam Seferberliğine Destek, System.String[]
BALIKESİR'de Burhaniye Ticaret Odası, Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Balıkesir Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü işbirliği ile başlatılan '2019 İstihdam Seferberliği' projesi kapsamında firmaların istihdamı artırdığı belirtildi.

Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, 'Burası Türkiye Burada İş Var' sloganıyla başlatılan seferberlik kapsamında Burhaniye'de bulunan birçok firmanın teşviklerden faydalandığını ve istihdamın sağlanmaya başladığını belirterek şunları söyledi: "'Burası Türkiye Burada İş Var' sloganıyla başlatılan İstihdam Seferberliği kapsamında çıkarılan İstihdam teşviklerinin iş dünyasına bir soluk vermeye başladığını gördük. Burhaniye'de firmalar teşviklerden faydalanarak, ilave istihdam sağlamaya başladı. Ayseller İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. olarak 2019 istihdam seferberliğine destek vereceğiz. Öncü olmak anlamında istihdam seferberliğine, şirketimiz olarak çalışan sayımızı artırarak katkıda bulunuyoruz. İşverenlerden İstihdam Seferberliği kapsamında sağlanan teşviklerden faydalanmalarını istiyoruz."

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:34 Kaynak: DHA

Burhaniye, Ekonomi
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