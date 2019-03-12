Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de İstiklal Marşı Coşkusu

Burhaniye'de İstiklal Marşı Coşkusu

1 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Burhaniye'de İstiklal Marşı Coşkusu, System.String[]
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Reha Yurdakul Kültür Merkezinde Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin hazırladığı törenlerde, öğrenciler Küfe Şiirini canlandırılırken, hep birlikte Vatan Şiiri okundu.

Burhaniye deki törenlerde büyük coşku yaşandı. Günün anlam ve önemini Tarih Öğretmeni Deniz Altınsoy anlatırken, öğrenciler şiirler okudu. Öğrencilerin canlandırdığı Küfe Şiiri alkış aldı. Hazırlanan Mehmet Akif Ersoy sine vizyonu da ilgi gördü. Öğrenciler şiirler okurken, bir grup öğrenci de oratoryo seslendirdi. Programın sonunda öğrencilerin el birliği ile okudukları Vatan Şiiri de coşkuyu artırdı. Kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödülleri, Kaymakam Hüseyin Öner, Ak Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal ve Başsavcı Zafer Birinci tarafından verildi. Kaymakam Hüseyin Öner, programı hazırlayan Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Okulu Müdürü Cemil Çam ve öğretmenlerle öğrencileri kutladı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:07 Kaynak: İHA

Balıkesir, Burhaniye, Güncel
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