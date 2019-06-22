Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de itfaiye karga kurtardı
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Burhaniye'de itfaiye karga kurtardı

1 saat önce

Burhaniye ilçesinde, Bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan kargayı itfaiye kurtardı.

Burhaniye'de itfaiye karga kurtardı, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, Bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan kargayı itfaiye kurtardı. Karga kurtarma operasyonu Hacıahmet Mahallesi Irmak Caddesi 184 Ada B Blok Daire 1 adresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, apartmanın havalandırma boşluğuna giren karganın çıkamadığını gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Amirliği ekipleri, uzun bir uğraşın ardından kargayı çıkarmayı başardı. Herhangi bir yarası olmadığı anlaşılan karga doğal ortama salındı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:48 Kaynak: İHA
Balıkesir, Burhaniye, İtfaiye, Güncel
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