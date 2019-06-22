Burhaniye'de itfaiye karga kurtardı
1 saat önce
Burhaniye ilçesinde, Bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan kargayı itfaiye kurtardı.
Burhaniye
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:48 Kaynak: İHA
ilçesinde, Bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan kargayı itfaiye kurtardı. Karga kurtarma operasyonu Hacıahmet Mahallesi Irmak Caddesi 184 Ada B Blok Daire 1 adresinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, apartmanın havalandırma boşluğuna giren karganın çıkamadığını gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Balıkesir
Büyükşehir İtfaiye
Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Amirliği ekipleri, uzun bir uğraşın ardından kargayı çıkarmayı başardı. Herhangi bir yarası olmadığı anlaşılan karga doğal ortama salındı. - BALIKESİR
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