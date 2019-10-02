Burhaniye'de itfaiyeden kedi kurtarma operasyonu
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Burhaniye ilçesinde, bir aracın motor bölümüne giren kediyi itfaiye çıkardı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:02 Kaynak: İHA
Burhaniye ilçesinde, bir aracın motor bölümüne giren kediyi itfaiye çıkardı.
Edinilen bilgiye. Orjan'da Burhaniye Meslek Yüksek Okulu önünde park halinde bulunan 06 AY 6182 plakalı otomobilin motor bölümünden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kediyi çıkarmayı başardı. Yaralanmadığı belirlenen kedi salındı. - BALIKESİR
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