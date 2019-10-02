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Burhaniye'de itfaiyeden kedi kurtarma operasyonu

8 dakika önce

Burhaniye ilçesinde, bir aracın motor bölümüne giren kediyi itfaiye çıkardı.

Burhaniye'de itfaiyeden kedi kurtarma operasyonu, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, bir aracın motor bölümüne giren kediyi itfaiye çıkardı.


Edinilen bilgiye. Orjan'da Burhaniye Meslek Yüksek Okulu önünde park halinde bulunan 06 AY 6182 plakalı otomobilin motor bölümünden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kediyi çıkarmayı başardı. Yaralanmadığı belirlenen kedi salındı. - BALIKESİR

Burhaniye, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:02 Kaynak: İHA
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