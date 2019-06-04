Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de itfaiyeden yılan operasyonu
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Burhaniye'de itfaiyeden yılan operasyonu

1 saat önce

Burhaniye ilçesinde, eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.

Burhaniye'de itfaiyeden yılan operasyonu, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı. Yılan doğal ortama salındı.

Mahkeme Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde bir eve giren yılan vatandaşları korkuttu. İhbar üzerine olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye ekipleri yılanı yakalamayı başardı. Dışarı çıkarılan yılan doğal ortamına salınırken, evde bulunan vatandaşlar rahat bir nefes aldı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:45 Kaynak: İHA
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