Burhaniye'de jandarma zeytin hırsızlarına göz açtırmıyor - Son Dakika

Burhaniye'de jandarma zeytin hırsızlarına göz açtırmıyor
10.12.2020 14:45
Burhaniye ilçesinde 800 kilo hırsızlık malı zeytin ele geçirildi.
Burhaniye ilçesinde 800 kilo hırsızlık malı zeytin ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Pelitköy kırsal mahallesinde Jandarma timlerinin devriye çalışmaları sonucu şüpheli bir araç kontrol edildi. Araç içersinde, Ayı kulağı mevkiinde bulunan zeytinlikten çalındığı tespit edilen 800 kilo zeytin ele geçirildi. Hırsızlık zanlısı N.G (21), E.S (19), A.G (18), S.A (15 ve H.O (16) gözaltına alınırken, sorgularından sonra serbest bırakıldı. Çalınan toplam 8 çuval içerisindeki zeytinler, zeytinlik sahibi Hüseyin Kökten'e teslim edildi. - BALIKESİR
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