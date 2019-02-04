Burhaniye'de Kadın Adaylar El Ele Seçime Hazırlanıyor

Burhaniye ilçesinde, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli idareler seçiminde muhtar adayı olan kadınlar bir araya geldi.

Burhaniye ilçesinde, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli idareler seçiminde muhtar adayı olan kadınlar bir araya geldi. Bir cafede toplanan 10 kadın aday birlik ve beraberlik mesajı verdi.



Kadın adaylar ile toplantıyı organize eden Ören Mahallesi Muhtar adayı Leyla Küçükçetin, seçime kadar sık sık bir araya geleceklerini söyledi. Whatsapp grubu oluşturacaklarını anlatan Küçükçetin, hep dayanışma içinde olacaklarını anlattı. Küçükçetin, "Bizler, 2019 yerel seçimlerinde yaşadığımız bölgelerden mahalle muhtarlığına adaylığını açıklayan bir grup Burhaniyeli kadınlarız. Öncelikle birbirimizi tanımak ve deneyimlerimizi aktarmak ve örnek bir dayanışma sağlamak için bugün bir araya geldik. Oluşturduğumuz Whatsapp grubu ve diğer sosyal medya kanallarıyla kadın adaylar olarak birbirimize destek olacağız. Daha çok kadının muhtar adayı olmasına öncülük ederek Burhaniye'nin tüm mahallelerinde kadının başaracağını göstermek istiyoruz. Egemen zihniyet, kadınları ısrarla özel yaşam alanlarında bırakıp, apolitikleştiriyor. Eşit olmayan bir yarışın cesur kadınları olarak bizler, gücümüzün farkındayız. Ancak sizlerden aldığımız destek, bu demokratik mücadelede var olma gerekçemiz aynı zamanda. Size güveniyoruz. Çünkü biz toplumun diğer yarısıyız. Üreteniz, büyüteniz. Elimizin değdiği her yer hayat olur, ışık olur, umut olur. Anneyiz, kız kardeşiz, komşuyuz size. Kadın, maalesef bu yerel seçimlerde de unutuldu. 793 adaydan sadece 26'sı kadın. Siyasi partiler toplumsal cinsiyet eşitliğinde kadın kotasını uygulamıyor. Oysa, Anayasanın 10.maddesi gereği siyasi partiler kadına pozitif ayrımcılık yapmalı. Nitelikli ve birleştirici özellikleri olan kadınları seçilecekleri yerlerden aday göstermeli. Biz kadınlara, demokrasi için eşit temsil hakkı tanınmalı.



Bu yarış, demokratik hak ve duruşlarımıza sahip çıkmak adına biz kadınlar adına son derece önemli bir yarış. Birleşerek, paylaşarak kazanacağımıza inanıyoruz" dedi. Toplantıya Hacı Ahmet Mahallesinden Ayşe Yüksel, Kocacami Mahallesinden Emine Özavcı, Çoruk Mahallesinden Çiğdem Durak,Yunus Mahallesinden Fatma Doğan, Hülya Bilgen ve Hülya Budak, Bahçelievler Mahallesinden Evrim Aydemir, Ören Mahallesinden Leyla Küçükçetin ve Münevver Kocabıyık, Kızıklı Mahallesinden Berrin Satır, Öğretmenler Mahallesinden Nesrin Yıldırım katıldı. - BALIKESİR

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