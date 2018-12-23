Burhaniye'de Kadın Muhtar Adayından Köfte Ziyafeti
1 saat önce
Burhaniye ilçesinde, yerel seçimler yaklaşırken, mahallelerde muhtar aday adaylarının çokluğu dikkat çekiyor.
Burhaniye
ilçesinde, yerel seçimler yaklaşırken, mahallelerde muhtar aday adaylarının çokluğu dikkat çekiyor.
Kocacami Mahallesinde ilk muhtar adaylığını açıklayan Emine Özavcı ailesi ve seçmenlerine köfte ziyafeti verdi.
Eşi Hasan Özavcı, kızları Şükran Önoğlu, Yağmur Özavcı, oğlu Murat Özavcı
ve torunu Hasan Taha Özavcı'nın yalnız bırakmadığı günde 3 çocuk annesi Emine Özavcı, mahallenin sorunlarını çözmek için aday olduğunu anlattı. Ailesinin kendisine büyük destek olduğunu anlatan Özavcı, "Hepimiz için güzel bir akşam oldu. Mahallede çalışmalarıma devam ediyorum. Çok sevdiğim komşularımın desteğini alacağımdan eminim" dedi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:31 Kaynak: İHA
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