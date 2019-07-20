Burhaniye'de kadınların ürettiği takılar ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, Kadın Platformu çatısı altında bir araya gelen 11 kadının ürettiği takılar ilgi gördü.

Burhaniye ilçesinde, Kadın Platformu çatısı altında bir araya gelen 11 kadının ürettiği takılar ilgi gördü. Ören Çarşısında stant açan kadınlar, bileklik ve kolye gibi el emeği göz nuru eserleri satışa sunarken, aile ekonomisine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyorlar.



Kadın Platformu Çatısı altında bir araya gelen kadınlar, Özlem Tezcan'ın öğretmenliğini yaptığı kurslarda el becerilerini geliştirdi. Kış boyu hazırlanan el emeği ürünler, Ören Çarşısında Burhaniye Belediyesinin tahsis ettiği mekanda satışa sunuluyor. Ürünlerin ilgi gördüğünü anlatan Kadın Platformu Üyesi Güzin Kaplan, "Ben emekli öğretmenim. Yıllar önce beyin ameliyatı geçirdim. Doktorum kendine meşgale bul dedi. Bir çok arkadaşım gibi Özlem Tezcan'ın kurslarına katıldım. Kış boyu ürettiklerimizi burada satıyoruz. Bu işler bizim stresimizi alıyor. Hem de aile ekonomisine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Standımızda her gün iki kişi satış yapıyor. Bu günde satış sırası Hatice Erkan arkadaşımız ile sıra bizde. İşimizi severek yapıyoruz" dedi. - BALIKESİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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