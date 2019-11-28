Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de kahvehanelerde süt servisi başladı
Son Dakika Güncel Burhaniye'de kahvehanelerde süt servisi başladı - Son Dakika

Burhaniye'de kahvehanelerde süt servisi başladı

6 saat önce

Burhaniye ilçesinde, kış aylarının gelmesiyle birlikte kahvehanelerde süt servisi başladı.

Burhaniye'de kahvehanelerde süt servisi başladı, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, kış aylarının gelmesiyle birlikte kahvehanelerde süt servisi başladı. Sütü de çay fiyatını verdiklerini anlatan garson Erhan Gündüz, sütün büyük ilgi gördüğünü söyledi.


Burhaniye'de kahvehanelerde süt servisinin başlaması vatandaşları sevindirdi. Çok sayıdaki kahvehanede süt satışına başlanırken, süt satışının her geçen gün arttığı kaydedildi. Hürriyet Caddesindeki bir kahvehanede garsonluk yapan Erhan Gündüz, süt sezonunun geldiğini söyledi. Gündüz, "Kışa girerken yoğun talep üzerine süt servisine başladık. Birçok insan çay yerine süt istiyor. Süt satışı kış boyunca devam edecek" dedi. Kış aylarında çay yerine sütü tercih ettiklerini anlatan taksici Adnan Karakaş da, "Durakta beklerken çay içiyorduk. Kahvehanelerde süt servisi başlayınca süt içmeye başladık. Bütün arkadaşlar süt içmeye baladı." dedi. - BALIKESİR

Burhaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:36 Kaynak: İHA
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