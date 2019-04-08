Burhaniye'de Kamyonetle Traktör Çarpıştı 7 Yaralı
1 saat önce
Burhaniye ilçesinde, Kamyonetle traktör çarpışırken 7 kişi yaralandı.
Burhaniye
ilçesinde, Kamyonetle traktör çarpışırken 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 20.00 sırasında kırsal Ağacık Mahallesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ağacık Mahallesinden Pelitköy
istikametine gitmekte olan Nadir Türkoğlu
(54) yönetimindeki kamyonet, dikkatsizlik sonucu köyaltı mevkiinde karşı yönden gelmekte olan Gülay
Tunca(23 yönetimindeki 10 RY 831 plakalı traktörle çarpıştı. Kaza sırasında kamyonet sürücüsü Nadir Türkoğlu ile kamyonette bulunan Nil Türkoğlu(13), Naşit Türkoğlu(12) ve Gülfer Türkoğlu(46) ile traktör sürücüsü Gülay Tunca ve traktörde bulunan Yakup Tunca(70) ile Gülten Tunca (59) yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma
kaza ile ilgili soruşturmaya başladı. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:42 Kaynak: İHA
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