Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de Kamyonetle Traktör Çarpıştı: 7 Yaralı

Burhaniye'de Kamyonetle Traktör Çarpıştı: 7 Yaralı

1 saat önce

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Burhaniye'de Kamyonetle Traktör Çarpıştı: 7 Yaralı, System.String[]
BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Burhaniye'de ilçesine bağlı kırsal Ağacık Mahallesindeki kaza dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Ağacık Mahallesi'nden Pelitköy yönüne giden plakası öğrenilemeyen Nadir Türkoğlu (54) yönetimindeki kamyonet, Köyaltı mevkiinde karşı yönden gelen Gülay Tunca (23) yönetimindeki 10 RY 831 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü Nadir Türkoğlu ile yanındaki yolcu Nil Türkoğlu (13), Naşit Türkoğlu (12) ve Gülfer Türkoğlu (46) ile traktör sürücüsü Gülay Tunca ve traktörde bulunan Yakup Tunca (70) ile Gülten Tunca (59) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başladı.

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:30 Kaynak: DHA

Tunca, Türkoğlu, Burhaniye, Güncel
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