Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de kamyonetler çarpıştı: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Burhaniye'de kamyonetler çarpıştı: 4 yaralı

2 saat önce

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde iki kamyonetin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

Burhaniye'de kamyonetler çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]
BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde iki kamyonetin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan Habibe Mert, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Burhaniye ilçesi Ören Mahallesi'nden, Edremit'in Akçay Mahallesi yönüne giden Nedim Demirbaş yönetimindeki 10 RN 690 plakalı kamyonet, tali yoldan çıkan Lütfü Mert yönetimindeki 10 YH 270 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan Lütfü Mert, Habibe Mert, Nedim Demirbaş ve Sevim Demirbaş yaralandı. Kamyonette sıkışan Habibe Mert, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 
Yaralılar, çağırılan ambulanslarla  Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


- Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:56 Kaynak: DHA
Ören Mahallesi, Balıkesir, Burhaniye, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bedelli askerlik ve imar barışından bütçeye dev katkı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Erdoğan'ın vekillerle yaptığı toplantıya ilişkin açıklama Son dakika! YÖK, tecavüzle suçlanan profesöre, 'kamu görevinden çıkarma' cezası verdi CHP'li Sezgin Tanrıkulu Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 17:02:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de kamyonetler çarpıştı: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]