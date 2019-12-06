Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de kardeş kasapların dayanışması takdir topladı
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Burhaniye'de kardeş kasapların dayanışması takdir topladı

6 saat önce

Burhaniye ilçesinde, babalarından devraldıkları kasaplık mesleğini sürdüren Gültekin Tunca (46) ile kardeşi Aytekin Tunca'nın (43) dayanışması takdir topladı.

Burhaniye'de kardeş kasapların dayanışması takdir topladı, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, babalarından devraldıkları kasaplık mesleğini sürdüren Gültekin Tunca (46) ile kardeşi Aytekin Tunca'nın (43) dayanışması takdir topladı. Kasaplığın dede mesleği olduğun anlatan Gültekin Tunca, mesleğin içinde yetiştiklerini söyledi.


İlçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki kırsal Ağacık mahallesinde kasaplık yapan Gültekin Tunca ile kardeşi Aytekin Tunca, şehirdeki kasapları aratmıyorlar. Ağacık mahallesi et almak için gelenlerle dolup taşıyor. Madra dağında otlayan hayvanların etlerini sattıklarını anlatan Gültekin Tunca, "Kasaplık dede mesleğidir. Dedemiz Seracettin Tunca bu işi babam İsmail Tunca'ya bıraktı. Babamda bize devretti. Kardeşimle birlikte kaliteli ve ucuz et satıyoruz. Onun içinde müşterimiz iyidir. Şu anda kuşbaşı eti ve kuzu pirzolayı da 55 lirada satıyoruz. Mesleğimizi seviyoruz ve devam ettirmek istiyoruz" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye, Tunca, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:28 Kaynak: İHA
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