Burhaniye'de katı atık depolama alanında yangın
1 saat önce
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, katı atık depolama alanında çıkan yangını itfaiye söndürdü.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:30 Kaynak: İHA
'in Burhaniye
ilçesinde, katı atık depolama alanında çıkan yangını itfaiye söndürdü. Edinilen bilgiye göre, Burhaniye ilçesi Cumhuriyet Mahallesindeki katı atık depolama alanında akşam saatlerinde yangın çıktı. Bir anda yükselen dumanlar Şarköy
Mahallesini de duman atında bıraktı. İhbar üzerine olay yerine giden Burhaniye İtfaiyesi uzun uğraşlar sonucu yangını söndürürken, mahalleli de rahat bir nefes aldı.
(İHA)
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