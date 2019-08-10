Son Dakika Haberleri: - Burhaniye'de Kaymakam Öner trafik denetimlerine katıldı
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- Burhaniye'de Kaymakam Öner trafik denetimlerine katıldı

37 dakika önce

Burhaniye'de Kaymakam Öner trafik denetimlerine katıldıBALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bayram tatili nedeniyle yollarda yoğunluk yaşanırken, trafik ekipleri de denetimlerini artırdı.

Burhaniye'de Kaymakam Öner trafik denetimlerine katıldı
BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bayram tatili nedeniyle yollarda yoğunluk yaşanırken, trafik ekipleri de denetimlerini artırdı. Trafik denetimine katılan Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, sürücüleri uyardı, çocuklara da kırmızı düdük hediye etti.
Çanakkale- İzmir Karayolu'nun ilçe girişinde yapılan trafik denetimine İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz ile Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Eray Aydoğan da Öner'e eşlik etti. Denetim de durdurulan araç sürücüleri ile sohbet eden Kaymakam Hüseyin Öner, broşür dağıttı. Sürücülere hayırlı yolculuklar dileyen Kaymakam, sürat yapmamalarını önerdi. Kaymakam Öner, bazı araçlardaki çocuklara da kırmızı düdük hediye etti, sürücü olan anne ve babalarını uyarmalarını istedi. Yoğun bayram trafiği yaşandığını anlatan Kaymakam Hüseyin Öner, "Trafik ekiplerinin uygulamalarına katıldık. Sürücülerimize hayırlı yolculuklar diledik. Onları aşırı hız ve emniyet kemeri konusunda uyardık. Trafikte öncelik yayanın öncelik hayatın uygulamasını anlattık. Çocuklarımıza da kırmızı düdük hediye ettik. Allah'tan kazası az bir bayram diliyorum. İlçemizdeki ve yollardaki tüm vatandaşlarımızın bayramlarını kutluyorum. Uygulamada görev alan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.
Hüseyin Öner, Balıkesir, Burhaniye, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 08:20 Kaynak: İHA
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