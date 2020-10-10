Burhaniye'de kedi kurtarma operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, çam ağacının üzerinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı. Kedi kurtarma operasyonu, Ören Mahallesi Gezinti Yolu'nda yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, köpek korkusu yüzünden çam ağacına çıkan kedi inemeyince itfaiye kurtarma operasyonu düzenledi. Ören Gezinti Yolu'nda çam ağacının üzerindeki kediyi gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Amirliği ekipleri, merdivenle çam ağacına çıkarak kediyi indirdi. Yapılan incelemede herhangi bir yarası olmadığı belirlenen kedi doğal ortamına salındı. - BALIKESİR