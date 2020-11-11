Burhaniye'de kedi kurtarma operasyonu - Son Dakika

Burhaniye'de kedi kurtarma operasyonu
11.11.2020 14:19
Burhaniye ilçesinde, bir apartmanın üçüncü kat penceresinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.
Burhaniye ilçesinde, bir apartmanın üçüncü kat penceresinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı. Kedi kurtarma operasyonu Öğretmenler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi 1036 sokakta yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Muammer Aksoy Caddesi 1036 sokaktaki bir apartmanın üçüncü katında pencere dışında miyavlayan kediyi görenler itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri kimsenin olmadığı belirlenen evin üçüncü katına merdivenle çıkarken, pencerenin dışındaki kediyi kurtardı. Herhangi bir yarası olmadığı belirlenen kedi doğal ortama salındı. - BALIKESİR
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