Burhaniye'de kırsal mahallede sokaklar yenileniyor - Son Dakika

Burhaniye'de, kırsal Bahadınlı mahallesinde parke ve ponza taşlar yenileniyor. Kırsal Mahallelerde özellikle su ve yol problemlerinin yaşanmasıyla çalışmalarını yoğunlaştıran Burhaniye Belediyesi, Bahadınlı mahallesinde sokakları yeniliyor.

Geçtiğimiz günlerde mahalledeki çeşmelere düdüklü suyu hattı döşeyerek aktif hale getiren Fen İşlerine bağlı ekipler, çalışmalar kapsamında mahallede ki ponza ve parke taş yolların tamir ve yenilenme çalışmalarına da yapmaya başladı. Kırsal mahallelerdeki yollarda yaşanan aksaklıklara çözüm üreten ekipler, yollardaki taşların tamir ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürürken yol tesviye ve genişletme işlemlerine de aralıksız devam ediyor. - BALIKESİR